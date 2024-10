La información corrió muy temprano durante esta mañana. Sin embargo, nada de eso ocurrió, aunque el ex jugador azul, continúa en un estado de extrema gravedad.

En horas de esta mañana, se conoció la noticia sobre la muerte de Sandrino Castec. Información, que fue falsa, pese a que cercanos al ex delantero de Universidad de Chile daban cuenta a diversos medios, entre ellos a BOLAVIP.

Entretanto, la familia del ex seleccionado chileno no respondía a los llamados. Sin embargo, horas más tarde sí atendieron a nuestro portal para esclarecer el extraño suceso para entender desde dónde y por qué se dio a conocer aquella mentira.

Fue el hijo, Sandrino, quien contestó a la inquietud y señaló que le parecía raro lo que se decía sobre el falso deceso del Bombardero. “Me parece extraño. En el hospital estaban sorprendidos con la noticia, al igual que el doctor, quien no lo podía creer, porque anoche lo había dejado estable y el médico de turno dijo que estaba tranquilo. Entonces, no comprendo esta filtración”, dijo la descendencia del ex futbolista.

Pero, ¿Por qué ocurrió aquello? Cuesta comprender. No obstante, el hijo manifestó que “quien lo dijo, lo dijo sin saber y sin consultar a nadie”, manifestó.

¿Cuál es el estado de salud real de Sandro Castec?

La situación en el estado de salud de Castec es compleja. Recordar, que lleva ya seis meses internado en el Hospital Sótero del Río y así lo dio a entender Sandrino, quienes en la jornada del martes, estaban atentos por si ocurría lo peor con su padre.

“Hasta ayer, estaba extremadamente grave. Los familiares estábamos casi despidiéndonos, que podía pasar cualquier cosa y que podía fallecer en cualquier momento”, reveló.

Pero como esto es tan cambiante, hay momentos en que la situación logra mantenerse en una cierta y relativa estabilidad en su cuadro hospitalario pero con un panorama muy duro, “hablé con el doctor y me dijo que había evolucionado, respondiendo al tratamiento y que dentro de lo grave, los medicamentos y las drogas estaban a la baja. Se encuentra estable, dentro de su gravedad. El peligro sigue, está con ventilación mecánica, con una traqueo y en un coma inducido”, recalcó el hijo de Sandrino Castec.

La molestia de la esposa de Sandrino Castec

BOLAVIP CHILE también tuvo la oportunidad de dialogar con la esposa de Sandrino Castec, Carmen Gloria Gajardo, y ella sostiene que quienes filtraron la falsa información fueron desde el propio recinto hospitalario.

“Él está en un estado de extrema gravedad. No se quién filtró esa noticia, yo creo que desde el propio Hospital Sótero del Río. Son noticias falsas. Ante cualquier cosa, yo les informaré”, sentenció Gajardo.