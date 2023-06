El delantero nacional, Felipe Mora dejó atrás uno de sus episodios más dramáticos en su carrera como futbolista tras sufrir una grave lesión en su rodilla izquierda, la que lo dejó afuera de las canchas por casi un año y anoche ante New York City tuvo su anhelado retorno a las canchas.

Tras lo que fue su vuelta, el ex jugador de la Universidad de Chile habló en conferencia de prensa refiriéndose a todo lo que vivió en este proceso tan largo de recuperación, en la que mostró su felicidad por estar de vuelta.

“Muy contento de estar de vuelta en la cancha después de tanto tiempo, muy feliz de estar con mis compañeros nuevamente y sentir lo que es estar en el estadio”, inició declarando Mora.

Sobre sus sensaciones tras volver, el ‘Pipe’ narró una emotiva conversación con uno de sus hijos “fueron muchas sensaciones, primero cuando termino el partido y vinieron corriendo mis hijos Mariano y Felipito, después me fijo que mi hijo está llorando. Son muchas sensaciones con las que me encuentro, mi hijo siempre me preguntaba cuando iba a volver a jugar”.

Felipe Mora volvió a las canchas | Foto: Portland

Sobre lo que es su vuelta, el ex delantero de la U explicó que aún tiene mucho por poder mejorar y espera poder estar a tope en lo futbolístico muy pronto.

“Me queda mucho por mejorar, estuve mucho tiempo fuera de una cancha, tengo que volver a adaptarme al juego, a mis compañeros. Va a ser todo un proceso, gracias a dios puedo entrenar con ellos y todos los días me puedo ir sintiendo mejor. Hace 3-4 semanas vengo entrenando completo con mis compañeros, eso me va a ayudar de cara al resto del torneo”, apuntó.

Su proceso largo de recuperación sin duda que fue algo chocante para el delantero nacional, quien sufrió con su lesión, pero saca lecciones de que esta prueba le sirvió para hacerlo una persona más fuerte.

“Fue todo difícil, a mi me gusta jugar futbol y amo el fútbol, amo entrenar, amo entrenar con mis compañeros y fue una lesión que en verdad no me la esperaba, pero creo que todo este tiempo me sirvió mucho para ser una persona más fuerte, pase mucho tiempo con mi familia. Estoy feliz de estar de vuelta”, detalló a los medios.

Finalmente, Mora habló sobre el gran cariño que sintió por toda la gente que el escribía habitualmente en sus redes y del inmenso apoyo que le brindaron cuando piso la cancha, en la que describió como vivió aquello.

“Muy agradecido, no me esperaba tanto cariño cuando entré a la cancha sentí que estaba volviendo a nacer, sentí todo el cariño que me han demostrado en estos años dentro del club. Siempre me mandaron mensajes en mi proceso de recuperación, estoy muy agradecido de ellos”, finalizó.