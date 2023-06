No hay mal que dure cien años. Eso es precisamente lo que debe estar pensando el ex delantero de Universidad de Chile, Felipe Mora, quien tras once meses alejado de las canchas, volvió a la alta competencia.

El retorno se enmarcó durante el duelo de la noche de este sábado entre su equipo, el Portland Timbers frente al New York City que finalizó igualado a un tanto. Mora, ingresó al minuto 76′ reemplazando al costarricense, Marvin Loria, momento en el cual el estadio se vino abajo para mostrar todo el aprecio al futbolista nacional, que no la ha pasado bien, donde hasta una bandera chilena se pudo visualizar.

Hace un par de meses, el goleador campeón con la U en 2017, dialogó con Deportes 13 y en la ocasión manifestó todas las complicaciones que le ha traído el tema de su rodilla izquierda, como también el proceso de recuperación. En la oportunidad, Mora señaló que la cirugía fue en grande y le realizaron un injerto de cartílago y hueso de un cadáver.

El último partido de Guaje Cazador, fue el 30 de julio del año pasado en la igualdad a cuatro goles frente al Minnesota United, en agosto entró al quirófano y de ahí, un largo proceso para volver a competir, como lo hizo este fin de semana. Pese a esos inconvenientes, el jugador renovó hasta el año 2025 con el Timbers.

Momento en el cual, Mora entró a la cancha (Captura transmisión)

El apoyo familiar fue clave para el Guaje Cazador (Twitter @TimbersFC )

Además, de volver con lo que más sabe hacer, goles, sería una opción más que válida para el técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, que justamente le falta alguien que anote en la portería rival en La Roja. Felipe Mora a sus 29 años, está de vuelta.