Universidad de Chile se alista para anunciar oficialmente a su flamante entrenador. Tras diversos rumores, Francisco Meneghini fue elegido por la directiva estudiantil para asumir en el cargo.

Sin embargo y a pesar de que la cúpula azul mantuvo 12 nombres en carpeta, un periodista cuestionó el proceso y aseguró que el candidato principal siempre fue el mismo. ¿Quién dijo eso?

Ese es el caso de Fernando Agustín Tapia. En los micrófonos de Radio Pauta, el comunicador explicó su teoria: cree que el otrora DT de O’Higgins fue el apuntado por los dirigentes universitarios desde un principio.

“Esto es puro show para la tele. Lo escondió bien la secretaría técnica, porque hizo trascender por todos lados que no había nada con Paqui Meneghini, esa es la pomada que se vendió“, lanzó.

Finalmente, agregó: “Pero, tiene toda lógica si se tiene en cuenta las preferencias del secretario técnico, que es el que está tomando las decisiones más importantes, ante el vacío de poder en Azul Azul”.

Fernando Agustín se refirió a la elección del nuevo DT de Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

El entrenador elegido por Universidad de Chile

Cabe consignar que Francisco Meneghini fue el ganador de una carrera que tuvo 12 estrategas. Algunos se descartaron por presupuesto y otros se inclinaron por diversas alternativas.

¿Quiénes estaban en la mira? Eduardo Berizzo, Renato Paiva, Diego Martínez, Nicolás Diez y Martín Anselmi, entre otros. Se espera la confirmación de los azules por su nuevo director técnico.

En resumen:

Para el comunicador de Radio Pauta, el desfile de nombres extranjeros y las negociaciones fallidas fueron solo una estrategia comunicacional para ocultar que el elegido siempre fue Meneghini.