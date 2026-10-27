Fernando Gago le hace un monumento a este jugador de la Universidad de Chile: “Es un líder futbolístico”

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago dejó sus grandes elogios por este jugador azul.

Universidad de Chile logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ fueron efectividad pura y golearon por 4-1 a Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Tras lo que fue este compromiso, el entrenador Fernando Gago habló con los medios de comunicación sobre lo que dejó este partido, en el que destacó la labor de la gran figura de este triunfo, Eduardo Vargas, a quien lo llenó de elogios por su buen momento.

“Eduardo es un futbolista que poco puedo decir por su trayectoria, sus ganas, su deseos, la forma en la que afronta cada partido, como entrena, la disposición que tiene, me pone contento por él, su momento, su contundencia para marcar goles, su estado de ánimo significa mucho, es un líder futbolístico muy importante para nosotros”, partió señalando Gago.

Por otro de los jugadores que el estratega azul tuvo buenas palabras fue para Maximiliano Guerrero, quien también tuvo una jornada de ensueño, tras aportar en las cuatro asistencias de los goles de la U ante los ‘Ruleteros’.

Vargas fue elogiado por Gago | Foto: Photosport

“Lo de Maxi me pone muy contento por él, es un chico que trabaja mucho, es un chico que escucha y que tiene ganas de seguir creciendo”, declaró.

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Concluyendo, Gago también comentó lo que fue la vuelta a las canchas de Octavio Rivero, a quien lo vio de muy buena forma entrando al compromiso y sabe que con el correr de los partidos y entrenamientos, tendrá un mejor ritmo futbolístico.

“Octavio entró muy bien, lo noté en un buen ritmo de partido, él se sintió bien, se sintió cómodo jugando el partido, obviamente que le falta ritmo futbolístico, algo que va ir agarrando a medida de que vaya jugando partidos y entrenando, pero es importante tenerlo en el plantel”, cerró.