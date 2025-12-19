El periodista Fernando Solabarrieta vuelve a generar debate en el fútbol chileno, esta vez con un nuevo y frontal cuestionamiento al mediocampista Charles Aránguiz, uno de los referentes de la Universidad de Chile.

El comunicador ya había causado revuelo días atrás al asegurar que el volante azul no merecía ser considerado el mejor de la Liga de Primera, postura que le valió una ola de críticas en redes sociales, especialmente desde el mundo universitario.

De hecho, en las últimas horas, fue en un posteo de Bolavip Chile que el capitán Marcelo Díaz salió a responderle con ironía al oriundo de Puerto Natales.

Solabarrieta explicar por qué Aránguiz no es el mejor futbolista del torneo

Lejos de retroceder, Solabarrieta decidió reafirmar su postura en el programa Marca Personal de La Metro FM, sosteniendo que los premios individuales deben ir de la mano con los resultados colectivos y que el rendimiento de la U en la última temporada no respalda ese tipo de distinciones.

“Ni de cerca es el mejor jugador, lo reafirmo. Sigan matándome en redes sociales”, lanzó de entrada Solabarrieta, dejando claro que no le afectan las críticas por su opinión.

El periodista fue más allá y comparó el rendimiento del mediocampista con el de figuras de Coquimbo Unido, elenco campeón del fútbol chileno. “Para mí está en Coquimbo el mejor jugador del torneo. ¿Sabes la cantidad de goles que le hicieron al Mono Sánchez? Lo del Mono es increíble, pero juega en Coquimbo”, señaló.

Diego Sánchez y Charles Aránguiz en pleno partido entre Coquimbo y la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La U quedó a 15 puntos de Coquimbo. ¿Qué ganó Aránguiz con la U? Es evidente, es un deporte y el deporte se compara a través de resultados. Cuando tú dices que hay un jugador determinante que permite que el equipo siga ganando. ¿Qué ganó la U? Para que le entregues el premio al mejor del campeonato, tienes que partir más o menos con un objetivo alcanzado de la U. ¿Cuál alcanzó? Un equipo que terminó a 15 puntos del campeón y ahí vas a buscar al mejor del torneo”, agregó.

Finalmente, el comunicador remató con una de las frases que más ruido generó: “Llega un momento en que jugadores como Aránguiz, enorme jugador del fútbol chileno, hace bien un saque de costado y le ponen nota 7 (…) Aránguiz no es el mejor del torneo porque la U hizo un muy mal torneo”

