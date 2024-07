Universidad de Chile se llenó de dudas en este inicio de la segunda rueda del torneo y todo esto tras lo que fue la igualdad a tres tantos ante Cobresal en el norte de nuestro país, el cuál le significó perder el liderato en el Campeonato Nacional.

Tras el partido de los ‘Azules’, el periodista, Francisco Eguiluz desglosó en el programa ‘Todo es Cancha’ lo que fue el rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez, en la que le cayó con todo a la zona defensiva de la Universidad de Chile.

“La defensa de la U no se dignó a defender bien una pelota muerta en todo el partido, porque no fueron solo los dos goles, fueron miles de pelotas, además con la U cometiendo un montón de infracciones cerca del área, cuando tu sabes que tienes ese problema, no cometas infracciones”, comenzó señalando Eguiluz.

Siendo más específico, el comunicador no tuvo piedad contra el portero, Gabriel Castellón, a quien le recriminó por lo que fue su actuación ante Cobresal y lo apunta como el gran culpable de esta igualdad de la U.

Castellón recibió criticas por su rendimiento | Foto: Photosport

“Sobre todo con el arquero que tienes, si el arquero de la U ataja, pero es una estatua, le hacen dos goles porque no se mueve de la raya del arco, no es que no dio un paso, no dio ni siquiera un paso hacia adelante. El autogol de Zaldivia es en la nariz del arquero y el gol de Coelho es un centro largo que cae abajo, ni siquiera Coelho se eleva, va abajo y el portero no se mueve del arco, La U perdió dos puntos por culpa del arquero”, esgrimió.

Finalmente, Eguiluz le dejó un tremendo recado a la dirigencia de la Universidad de Chile, ya que encuentra insólito que con el segundo semestre ya iniciado en el Campeonato Nacional, no hayan sido capaces de reforzar su plantilla como corresponde pensando en lo que será su ardua lucha por el título.

“Yo le veo poquita variante al equipo de la U y acá nuevamente decir que la dirigencia una vez más se está graduando de estúpida en la Universidad de Chile, porque ya primera fecha perdida y no saben si van a venir refuerzos y cuando van a llegar”, finalizó.