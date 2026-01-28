Universidad de Chile dejó muchas dudas previo a lo que será su estreno en el torneo nacional tras lo que fue la derrota por 3-0 ante Universitario en Perú y todo esto por lo que fue el rendimiento que mostró el equipo dentro del campo de juego, algo que alarma a los hinchas.

Ante esto, en las últimas horas el entrenador de la U, Francisco Meneghini conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló sobre diversos temas y uno de estos fue sobre Lucas Assadi, con quien reveló una conversación.

“Vi mucho debate desde afuera si es un enganche, un mediapunta o un delantero y yo el primer día nos sentamos en la oficina y le dije ‘para mí vos sos Lucas y lo más importante, más allá de definirte, que creo que al definirte te limitas un poco, creo que es lo contrario, tratar de explotar al máximo sus capacidades’”, parte señalando Meneghini.

Agregando a esto, el DT azul indicó: “Con Wanderers dio tres asistencias, todas asistencias, un pase en largo y otro en corto, tiene de todo un poco”.

Meneghini habla por Assadi | Foto: Photosport

En esa línea, ‘Paqui’ deja en claro que Lucas Assadi es un jugador que posee condiciones importantes, en la que si bien no es un armador neto, pero sí es alguien que puede generar desequilibrio importante en el último tramo del campo.

“Armador creo que no es, el organizador de juego, quizás (Javier) Altamirano puede hacer eso por momentos, retroceder y auxiliar a Charles (Aránguiz) y (Lucas) Romero en esa construcción del juego y Lucas está más para esta terminación o cambio de ritmo, pero eso no quiere decir que no haga otras cosas”, remarca.

Finalmente, Meneghini dejó un claro mensaje sobre el 10 de la Universidad de Chile, en la que señala que dentro de su esquema, Assadi no se encasilla solo en un puesto, ya que siente que puede ser determinante en más de una zona.

“Encasillarlo solo en un lugar o un rol, siento que es limitarlo, siendo que es un jugador con muchísimo potencial”, cerró.

En Síntesis