Universidad de Chile ya logró colocarle punto final a lo que fue el ciclo de Gustavo Álvarez como entrenador del club y ahora van con todo por su nuevo DT, en la que el apuntado es Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Mientras la dirigencia azul busca cerrar a la brevedad la llegada del ex DT de O’Higgins de Rancagua, en las últimas horas ha aparecido un importante nombre que podría llegar a reforzar a la U en el 2026 del mismo club ‘Celeste’.

Se trata del defensor del conjunto de O’Higgins de Rancagua, Luis Pavez, quien fue uno de los grandes puntales dentro del equipo de ‘Paqui’ Meneghini en la temporada 2025.

Esta información fue entregada por el periodista Javier Limardo en su canal de Youtube, en la que indicó que la Universidad de Chile habría puesto una oferta en la mesa por el lateral nacional

Pavez sería opción en la U | Foto: Photosport

“Pavez tiene una oferta de la U, que obviamente en lo ecónomico es mucho más atractiva que lo de O’Higgins”, indicó el comunicador

Agregando a su información, el periodista señaló que Luis Pavez tiene el interés de seguir en el club, pero la salida de Meneghini, haría que esta opinión pueda cambiar por completo.

“Pavez si se quería quedar, es uno de los líderes del camarín, fue a pedir unas lucas más y le ofrecieron migajas”, culminó.

Con esta posible opción, el jugador nacido en la cantera de Colo Colo podría vivir días claves para definir su futuro, en el que analizará si sigue en O’Higgins de Rancagua o partirá a la U.

