Mientras el mercado fichajes comienza a tomar velocidad en el Centro Deportivo Azul, Francisco “Paqui” Meneghini continúa marcando con claridad la hoja de ruta de Universidad de Chile, apuntando a nombres específicos que calcen con su modelo de juego y sus convicciones futbolísticas.

Con la llegada de Eduardo Vargas ya concretada y otros refuerzos avanzados como Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero, el Romántico Viajero no detiene su planificación.

En ese contexto, uno de los puestos que la dirigencia y el cuerpo técnico azul no descartan seguir reforzando es el mediocampo, una zona clave en la idea del entrenador argentino.

A Paqui Meneghini le gusta Matías Lugo para la U

Durante las últimas horas, fue el periodista Cristián Cavieres, más conocido como Cavigol, quien en el programa de La Magia Azul entregó información clave respecto a un objetivo del ex DT de O’Higgins: Matías Lugo.

“A mí me llega el dato que Francisco Paqui Meneghini también quiere a Matías Lugo y que Argentinos Juniors no estaría en mala ante un requerimiento de la U”, señaló el comunicador.

Tras cartón, el reportero que sigue todos los pormenores del Chuncho agregó que “la última información es que es un jugador que Paqui quiere”.

De esta manera, el paso de Lugo por el Capo de Provincia, donde coincidió con Meneghini, y su conocimiento del método de trabajo del actual DT azul aparecen como factores determinantes, mientras la U analiza si avanza formalmente para sumar una nueva pieza al mediocampo de cara a la temporada 2026.

En síntesis:

Según el periodista Cristián Cavieres, Francisco “Paqui” Meneghini querría a Matías Lugo en la U.