Francisco “Paqui” Meneghini asumió la dirección técnica de Universidad de Chile con la misión de hacer olvidar a Gustavo Álvarez y encaminar al equipo azul en la Liga de Primera 2026, en medio de altas expectativas por parte de los hinchas bullangueros.

Tras dos partidos disputados en el inicio del torneo, el Romántico Viajero solo ha sumado un punto, lo que ha encendido comentarios negativos sobre el rendimiento del cuadro laico y la labor del estratega de 37 años.

Ahora, la U y Meneghini tendrán la oportunidad de dejar atrás las críticas cuando enfrenten este viernes 13 a Palestino, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Francisco Paqui Meneghini no ha podido plasmar su idea de juego en la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Francisco Paqui Meneghini y las críticas recibidas al mando de la U

En plena conferencia de prensa antes del duelo ante el Tino-Tino, Meneghini decidió enfrentar directamente las preguntas de los periodistas y entregar su visión sobre las críticas recibidas en el último tiempo.

“Lo tomo con naturalidad y no me espero otra cosa. Van dos partidos y sacamos un punto, claramente no espero que me elogien”, señaló el ex DT de O’Higgins.

Respecto a la lógica de los cuestionamientos hacia su persona, añadió que “las críticas son adecuadas a los resultados del equipo, me parece lógico que las críticas sean hacia el entrenador. La base del plantel se ha mantenido y lo que ha cambiado es el entrenador, entonces me parece lógico y acorde a la magnitud de este equipo”.

Por último, Meneghini se refirió a su preparación para asumir la presión que conlleva dirigir un club grande: “Cuando venía sabía que iba a ser así, estoy preparado y lo llevo sabiendo que es parte de mi trabajo”, finalizó Paqui.

En síntesis…

Francisco “Paqui” Meneghini, DT de Universidad de Chile, enfrenta las críticas tras sumar solo un punto en los primeros dos partidos de la Liga de Primera 2026.