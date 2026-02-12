Universidad de Chile fue sancionada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras los graves desmanes protagonizados por un puñado de hinchas apostados en Galería Sur durante el primer partido de la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano.

¿La sanción? El Tribunal decidió prohibir el ingreso de público en Galería Sur para el duelo ante Deportes Limache, mientras que para los partidos contra Universidad de Concepción y Deportes La Serena, solo podrán ingresar mujeres, niños y adultos mayores a ese sector, con el objetivo de controlar la seguridad y evitar nuevos incidentes.

En este contexto, muchos simpatizantes del Romántico Viajero se preguntaron qué pasaría con los abonados de Galería Sur para los próximos encuentros.

La Galería Sur estará cerrada para el duelo ante los Tomateros | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Es por esto que la dirigencia de la U evaluó alternativas para cumplir con la sanción sin afectar en exceso a sus seguidores.

¿Cuál es la solución de la U para los hinchas abonados en Galería Sur?

Según informó el medio partidario La Magia Azul, los abonados de Galería Sur serán reubicados en Galería Norte para el compromiso ante Deportes Limache, cumpliendo con la prohibición de público en ese sector.

Durante las próximas horas, se enviarán todos los detalles directamente a los abonados, reafirmando el compromiso del club de que sus hinchas puedan seguir apoyando al equipo.

De esta manera, en los próximos tres partidos de la Liga de Primera, los abonados de Galería Sur y Norte deberán convivir en el mismo sector, mientras se implementan las medidas de seguridad establecidas por el Tribunal.

En síntesis…

Universidad de Chile comunicará a sus abonados de Galería Sur que, tras la sanción de la ANFP por los incidentes ante Audax Italiano, serán reubicados en Galería Norte para el partido ante Deportes Limache.