La Universidad de Chile continúa su preparación de cara al partido frente a Deportes Limache por la Liga de Primera 2026, en medio de un arranque que no ha estado exento de cuestionamientos por parte de los hinchas.

Tras un inicio con varios puntos perdidos, el margen de error comienza a reducirse para el conjunto azul, que necesita consolidar una idea futbolística clara bajo la conducción de Francisco Paqui Meneghini.

En ese escenario, las decisiones del DT en la conformación del mediocampo han generado debate. Uno de los nombres que llamó la atención fue el de Lucas Romero, quien fue titular en el debut ante Audax Italiano y desde entonces no ha vuelto a sumar minutos.

Lucas Romero tan solo acumula 45 minutos con la camiseta de la U | FOTO: Universidad de Chile

Lo cierto es que cada elección del entrenador se analiza con lupa, sobre todo cuando se trata de un futbolista que llegó con expectativas importantes y que aún busca consolidarse en el equipo.

Francisco Paqui Meneghini aclara la situación de Lucas Romero

Ante las consultas en conferencia de prensa realizada en el Centro Deportivo Azul (CDA), el estratega argentino explicó los motivos detrás de su determinación y aclaró la situación del volante guaraní.

“El criterio que utilizamos es el mismo con todos. Los evalúo semana a semana. Más allá de cómo lo vea, yo pienso en lo mejor para el equipo. Al principio, era muy importante darle rodaje para el proceso de adaptación que vive, que tuviera protagonismo, viene de otro perfil de equipo. Lo veo bien, participó de la pretemporada bien, pero después yo opté por Poblete que ya está más adaptado a la liga y se conoce con el resto. Lucas es más posicional, incluso puede jugar de central y nos entrega otro tipo de alternativas”, declaró.

“Para el partido con Limache, debemos tener un mediocampo con mucha precisión y velocidad alta de circulación de balón”, sentenció.

En síntesis…