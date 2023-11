Franco Calderón aclara acercamiento con Universidad de Chile: "No hay nada cerrado"

En los últimos días, se manifestó que Universidad de Chile ya tiene a su primer refuerzo confirmado para la temporada 2024 y se trata del central argentino, Franco Calderón.

Si bien el club no ha manifestado nada al respecto, todo apunta a que el actual jugador de Unión de Santa Fe de 25 años llegará a la U, tras quedar libre del cuadro trasandino.

A modo de aclarar en qué está la situación, el propio futbolista conversó con el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa y si bien, reconoció algunas conversaciones, sí comentó que por el momento no existe nada concretado.

“Hasta ahora, nada cerrado. Solo son rumores nada más“, afirmó el propio futbolista.

“Hay una propuesta”

En el sondeo llevado a cabo por la gerencia deportiva de la Universidad de Chile, la negociación pareciera estar en buen camino. Sin embargo, el propio Calderón sí sostuvo que la oferta está, pero más detalles dice desconocer.

“Llegó la propuesta, pero de momento no hay nada cerrado. No te puedo dar mucha información, no la sé de momento”, concluyó Calderón.

Manuel Mayo liderará el plan refuerzos 2024 (Archivo)

