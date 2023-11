Apasionante se vienen las últimas dos fechas del Campeonato Nacional de Primera División, tanto en la parte alta de la tabla de posiciones, como en aquellos equipos que aún luchan por llegar a un torneo internacional.

En eso está Universidad de Chile, que debe visitar al líder del certamen, Cobresal con la urgencia de sumar si es que desea llegar a Copa Sudamericana. Sin embargo, un eventual triunfo en El Salvador, le daría una mano a Colo Colo que lucha por el bicampeonato.

Una interrogante que ya en redes sociales, se puede ver cómo los aficionados de la U se dividen entre quienes desean la gloria azul, mientras otros no quieren saber nada de su archirrival y otra vuelta olímpica más.

Bolavip Chile conversó con José Pepe Ormazábal quien lo primero que manifestó es que la U debe ir con todo para devolverse con los tres puntos, pase lo que pase.

“La U tiene que ir a ganar el partido, aunque favorezca a Colo Colo. Por respeto a la hinchada, aunque muchos hinchas están con ‘que gane Cobresal para que Colo Colo no sea campeón‘, pero yo pienso que el equipo va a ir con todo”, señaló el relator.

¿Aparecerá el “Hombre del Maletín”?

En las jornadas finales es típico que se hable del “Hombre del Maletín”, ese personaje ficticio que deambula entre los clubes cuando una conveniencia se trama entre medio.

Para Ormazábal, los azules, en primera instancia, no deben dejar nada al azar y dar todo en el campamento minero. “La U no puede dar ventajas, debe hacer lo humanamente posible para ganar el partido. No se guardarán nada”, comentó la voz de Radio Agricultura.

Pero, ¿Cree que pueda aparecer el Hombre del Maletín en las huestes azules? “No, al camarín de la U con Pellegrino no entra“, concluyó tajantemente Pepe Ormazábal.

Ormazábal cree que con Pellegrino, el “Hombre del Maletín” no entra en la U (Captura)

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Mineros y azules se verán las caras en el estadio El Cobre de El Salvador el próximo domingo 3 de diciembre a las 18:00.