Universidad de Chile tuvo un complejo estreno ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil empató 0-0, en un enfrentamiento que estuvo marcado por las escenas de violencia en las graderías.

A pesar de ello, Marcos González intentó enfocarse en lo que pasó en el gramado de juego y rescató a una figura azul. Para él, se echó el equipo al hombro en una circunstancia adversa.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, Lobo del Aire se rindió ante Lucas Assadi. Lo elogió a pesar de la paridad en la jornada inicial del certamen local: sigue exhibiendo todo su talento con la ’10’ en la espalda.

“Triste porque no era el debut esperado… el fuego ahí en la galería, luego las expulsiones, o sea todo un partido condicionado por factores que no se entrenan“, comenzó señalando.

Luego, el recordado defensor destacó al mejor de Universidad de Chile y lanzó: “Como siempre, Luquitas Assadi. Siempre marca la diferencia (…) Para mí lo que condicionó el partido fueron las expulsiones”.

Lucas Assadi fue titular en Universidad de Chile ante Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

Los refuerzos de Universidad de Chile

Finalmente, el campeón de Copa Sudamericana se restó de un mayor análisis a las incorporaciones del plantel universitario. Para él, fue un partido atípico que no otorga mayor discusión.

“Los dos ‘9’ sufren o hacen una acción muy similar, que si lo expulsaban nadie decía nada y bueno uno de ellos sí la volvió atrás y la otra no”, señaló sobre Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

“Lamentablemente después, el Edu (Vargas) entra también a un partido que tiene dos menos y está totalmente condicionado más que atacar a defender“, concluyó.

En resumen: