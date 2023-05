Tras la llegada de Mauricio Pellegrino a la Universidad de Chile, varios fueron los jugadores que abandonaron el Centro Deportivo Azul en búsqueda de más oportunidades, tal es el caso de Ronnie Fernández.

El ex Santiago Wanderers pasó de tener una relación de amor a odio con los hinchas universitarios, los cuales ya no le aguantaban su bajo rendimiento en cada partido, lo que hizo que el estratega argentino se decantara por no tenerlo considerado para afrontar el 2023.

Fernández es uno de los pilares fundamentales del Bolivar de Beñat San José | Foto: Comunicaciones Club Bolivar

¿Qué hizo Fernández? El futbolista de 32 años volvió a vestir la camiseta del Bolivar, club donde dejó una grata impresión en su primera etapa, y ahora se ha transformado en una de las grandes figuras del cuadro dirigido por el español Beñat San José.

Incluso, este martes el exseleccionado nacional fue determinante para el importante triunfo por 1-0 ante Barcelona SC de Ecuador, en el cual convirtió al minuto 95 para darle tres puntos vitales al elenco boliviano.

Con esta victoria, el Bolivar quedó en la primera posición con 9 puntos y ya tiene un pie adentro en los octavos de final de la Libertadores.

Vale recordar que este año el oriundo de Valparaíso lleva 11 goles en 14 partidos y en Copa libertadores ha convertido 2 goles y ha dado una asistencia en tres partidos disputados.

MIRA EL MENSAJE DE FERNÁNDEZ TRAS SU GOL: