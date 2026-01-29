Este jueves 29 de enero, el exdefensor José “Pepe” Rojas tendrá su partido de despedida en el Estadio Nacional, con la presencia de excompañeros, figuras del fútbol chileno y miles de hinchas que lo recuerdan como un referente de Universidad de Chile.

El formado en el Romántico Viajero dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha, destacando no solo por su capacidad futbolística sino también por su liderazgo y profesionalismo.

Su trayectoria incluye títulos nacionales y una Copa Sudamericana, y un ejemplo constante de garra y compromiso que quedó grabada en la memoria del pueblo azul.

José Pepe Rojas portó durante varios años la jineta de capitán de la U | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Gerardo Pelusso habla de la garra y compromiso de José Pepe Rojas en la U

En el marco de esta emotiva despedida, el exentrenador Gerardo Pelusso recordó en el canal de Youtube de AntúnezSilva una historia inédita sobre Rojas durante su paso por la U.

El exadiestrador charrúa rescató cómo la determinación y profesionalismo del defensor lo llevaron a no descartarlo a pesar de una operación grave que muchos creían que podía poner fin a su carrera.

“Yo no sé si la gente lo sabe. Cuando yo llegué a la U y comenzamos a trabajar, a mí una parte del área que correspondía me dijeron ‘anda pensando en otro jugador porque este no juega más al fútbol por la operación grave que había tenido’”, recordó Pelusso.

“Sin embargo, cuando yo lo veía entrenar y yo lo veía cómo se estaba preparando, yo dije: a este jugador no lo descarto. Cuando vos ves un jugador con la garra y con el profesionalismo para una recuperación, yo no lo descarto”, agregó, resaltando la entrega que marcó la carrera de Rojas.

