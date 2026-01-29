En 2010, el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso dirigía a Universidad de Chile y vivió uno de los momentos más memorables de su carrera en la Copa Libertadores.

Con un plantel cargado de figuras como Mauricio Victorino, Walter Montillo y Juan Manuel Olivera, el equipo alcanzó las semifinales del torneo, dejando una huella imborrable por su rendimiento, entrega y la conexión con la hinchada azul.

Sin embargo, ese sueño se vio truncado por Chivas de Guadalajara, que terminó con las aspiraciones del Romántico Viajero y de todo el pueblo universitario.

Pelusso resalta la fortaleza y entrega de aquel plantel de la U | FOTO: Archivo

Gerardo Pelusso y su recuerdo de la Copa Libertadores 2010

En una conversación con el programa de YouTube AntúnezSilva, Pelusso recordó la frustración que le quedó tras aquel histórico recorrido.

“Nosotros nos ganamos el afecto y el cariño de la gente por lo que mostró ese equipo, por lo que entregó ese equipo”, recordó Pelusso.

“La sensación que me quedó desde el día que me fui y hasta el día de hoy la sigo sintiendo es que si la Copa Libertadores no se para por el Mundial de Sudáfrica, nosotros éramos campeones, de eso no tengo ninguna duda. Al regreso del Mundial dos jugadores ya no vinieron más y hubo que parar por 40 días sin competencia y tuvimos que recomponer el equipo”, agregó.

“El equipo más importante, el mejor equipo lejos del resto era Flamengo y nosotros le ganamos dos veces. Entonces, si nosotros llegábamos a la final, éramos campeones”, cerró el exentrenador, dejando en evidencia lo que considera la gran injusticia de aquel torneo.

En síntesis…

Gerardo Pelusso recordó su histórico paso por Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2010 y aseguró que su equipo estaba para levantar el título.