Universidad de Chile espera por el fallo CONMEBOL tras los hechos de violencia contra Independiente de Avellaneda. Luego de enviar sus primeros alegatos, el cuadro azul ya tuvo su sesión presencial ante las autoridades.

Ante tal panorama y en la previa de la entrega de los castigos por parte de la entidad organizadora, Gerardo Pelusso habló fuerte y claro. El recordado DT del elenco laico expresó su opinión sobre la polémica.

¿Qué dijo? En el programa Desmarcados de Denganche, responsabilizó al conjunto bonaerense de la masacre ocurrida en el Estadio Libertadores de América. Fue claro con su mensaje contra las autoridades.

“Obvio que Independiente es el que más responsabilidad tiene, porque fue el que organizó. Después fue la hinchada de Universidad de Chile y vieron todo lo que hizo”, comenzó señalando.

“¿Cómo van a ubicar a una barra brava por encima de la otra? Hay algo raro. Un día antes, la seguridad fue muy distinta en un estadio que está a tres cuadras. Hay cosas que a mí no me cierran”, agregó.

Gerardo Pelusso se puso del lado de Universidad de Chile tras la polémica con Independiente. (Photosport)

La sospecha del recordado DT de Universidad de Chile

Finalmente, el estratega uruguayo dejó caer una bomba sobre la hinchada de Independiente de Avellaneda. ¿Por qué el grupo organizado tuvo tanta facilidad para arremeter contra los fanáticos azules?

“Hay otro entorno ahí, por algo es tan difícil eliminar todas esas barras bravas. Están prendidas de otras cosas, de otros negocios, de otros poderes. Es lo que me imagino, porque si no, no se explica”, concluyó.