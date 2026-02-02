Universidad de Chile vivió un complejo momento en su debut ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. En las graderías del Estadio Nacional, un grupo de fanáticos estudiantiles protagonizó serios hechos de violencia.

En señal de protesta ante el alza de los precios y la prohibición a un grupo de fanáticos para hacer ingreso al duelo en cuestión, los aludidos comenzaron a lanzar y quemar butacas en la Galería Sur del recinto deportivo.

Una situación que no pasó desapercibida para el Gobierno, específicamente para Camila Vallejo: la ministra de la Secretaría General le envió una potente advertencia a la cúpula universitaria.

En punto de prensa, lanzó: “Tenemos un trabajo muy intenso respecto a la responsabilidad para los hinchas y los clubes. Esto no se trata solo de la tarea del Estado, sino también de los clubes y de quienes participan o hacen negocios“.

Luego, agregó: “No puede ser que tengamos episodios de violencia sin que se asuman responsabilidades (…) Nosotros vamos a seguir en esta tarea y la institucionalidad, al menos de nuestra parte, está funcionando en esa dirección”.

Camila Vallejo le envió una advertencia a Universidad de Chile. (Imagen: ATON)

Un alivio para Universidad de Chile

Cabe consignar que uno de los principales temores de la dirigencia laica aludía a la posibilidad de perder el Estadio Nacional para su localía. Sin embargo, el IND descartó tal alternativa.

“Dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido”, ratificó la entidad mencionada.

