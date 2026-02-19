La pizarra de Francisco Meneghini sufrirá una modificación que cambia por completo la cara del equipo. En un movimiento que apuesta por la creatividad y el talento técnico, el estratega confirmó que Javier Altamirano será el encargado de manejar los hilos en el mediocampo, desplazando a Israel Poblete a la banca de suplentes.

La salida de criticado volante marca un cambio de perfil en la zona de volantes. Mientras Poblete ofrecía un despliegue físico y de recuperación, la inclusión de Javier Altamirano busca dotar al equipo de mayor fluidez, pase filtrado y posesión en campo rival.

El entrenador de Universidad de Chile prioriza así el volumen ofensivo para romper el cerrojo de Deportes Limache, con Charles Aránguiz de volante central.

Israel Poblete volverá al banco de suplentes en la U

Un mensaje ofensivo

La decisión de Francisco Meneghini es una declaración de intenciones clara. Al sentar a un jugador de corte más defensivo como Israel Poblete para dar paso al Javi , el técnico deja en evidencia que su plan de juego para hoy es el protagonismo absoluto y la búsqueda constante del arco contrario.

La decisión final

A falta de dos entrenamientos Paqui tendrá que tomar una drástica decisión respecto a si con la habilitación de Felipe Salomoni vuelve a jugar con línea de cuatro saliendo Nicolás Ramírez para el ingreso de Lucas Romero o persiste en su línea defensiva con tres en el fondo.

Si Meneghini insiste con Ramírez, Calderón y Zaldivia en el fondo, sólo tendrá a Aránguiz para la contención, apostando por Hormazábal por la derecha, el chico Vargas o Salomoni por izquierda, Altamirano para la salida y arriba Edu Vargas, Juan Martín Lucero y Lucas Assadi.