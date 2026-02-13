Este viernes comenzó la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde Universidad de Chile empata en su visita a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, partido en que los hinchas de la U apuntan a uno de sus jugadores.

Luego del primer tiempo que terminó igualado son goles, los cibernautas azules hicieron tendencia en X (ex Twitter) el apellido de Israel Poblete, pues reprobaron su presentación ante los Árabes.

La fanaticada del Romántico Viajero rechazó que el volante fuera considerado como titular por el entrenador Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

“Poblete sobra en el equipo, que entre Altamirano”; “Me sobra Poblete, no hace nada bien y es más desordenado que la cresta”; “Aránguiz y Poblete no arman dos pases seguidos”, fueron parte de los comentarios.

Revisa a continuación algunos de los comentarios:

En síntesis