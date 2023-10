Universidad de Chile logró un revitalizador triunfo en el Campeonato Nacional. Los azules dejaron atrás la mala racha de ocho encuentros sin saber de victorias y derrotaron por 2 a 1 a Audax Italiano, en el estadio Santa Laura-SEK.

El partido contó con un invitado de lujo en las galerías: el mediocampista Gonzalo Espinoza, quien tuvo tuvo un recordado paso por el Romantico Viajero, el cual asistió junto a su hijo al recinto de la comuna de Independencia.

Gonzalo Espinoza celebrando un gol junto a Ramón Cachila Arias | FOTO: Andres Pina/Photosport

Tras la victoria de la U, el actual jugador de Unión San Felipe atendió al medio AS Chile y fue ahí que el “Bulldog” reveló sus grandes ganas que tiene de volver a vestir la camiseta azul.

“Estoy muy agradecido de mi paso por la U, porque me ayudó mucho en toda mi carrera. La gente me lo reconoce y constantemente está felicitándome o agradeciendo por lo que hice en la U. No todo fue bueno, pero nada… yo estoy muy agradecido de ellos, de ese reconocimiento, del saludo, y siempre he tratado de ser educado con los hinchas, porque la U me dio mucho”, declaró el volante.

“Siempre está ese deseo, ese sueño, pero sabemos que es difícil y en estos momentos no pienso en eso. Si algún día se da, uno tiene que estar preparado para poder estar acá, porque no es fácil jugar en la U. Tienes que estar bien física y psicológicamente. Si se da algún día, sería muy lindo, pero depende de muchas cosas y soy consciente de eso. Por ahora trato de hacer las cosas bien en donde estoy y quiero seguir en es”, concluyó.

En total, el oriundo de Constitución disputó 175 encuentros con la camiseta del elenco laico, donde convirtió 12 goles y dio 16 asistencias.

Lo que viene para la U

La U debe enfrentar a Everton de Viña del Mar este sábado en el Estadio Santa Laura, compromiso que está en entredicho por un corte de agua programado para la comuna de Independencia.