Universidad de Chile no ha estado precisamente activa en el Mercado de Fichajes donde, de momento, Eduardo Vargas es el único refuerzo para la exigente temporada que se le avecina a la U con participación en cuatro torneos.

Si bien ‘Turboman’ es el único confirmado, hay varios nombres que podrían confirmarse esta semana, tales como Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, ambos ex jugadores del Cacique y que ahora militan en Barcelona de Ecuador y Fortaleza de Brasil, respectivamente.

Es precisamente el ‘Gato’ el que entusiasma a Gonzalo Fouillioux, periodista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports quien en el programa rebatió a Manuel de Tezanos: “Pero es un jugadorazo… yo creo que, si lo trae, es un bombazo”, dijo.

Lucero a la U. | Foto: Photosport

Cabe recordar que Juan Martín Lucero estuvo el 2022 en Colo Colo, dnde jugó 39 partidos y anotó 24 goles. Cuando se pensó que seguía para la temporada 2023, de un día para otro armó sus maletas y arrancó al Fortaleza de Brasil.

En el conjunto brasileño, Juan Martín Lucero ha estado tres temporadas acumulando 177 partidos y anotando 58 goles, además de 14 asistencias y más de 11.000 minutos con el cuadro del norte de Brasil.

Ahora, solo queda esperar a la oficialización de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile, quien tendría su segundo paso por el fútbol chileno y seguramente será el refuerzo más bullicioso del fútbol chileno esta temporada.

En síntesis

Universidad de Chile proyecta los fichajes de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero para la temporada.

Eduardo Vargas se mantiene como el único refuerzo confirmado para los cuatro torneos del año.