Universidad de Chile continúa afinando su planificación de cara a la temporada 2026, con el mercado de fichajes como uno de los focos principales tras la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini a la banca azul.

En ese proceso, distintos nombres han comenzado a circular como posibles refuerzos, especialmente en ofensiva, donde el Romántico Viajero busca encontrar reemplazantes de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, además de sumar jerarquía y experiencia para pelear los objetivos del próximo año.

Uno de esos nombres es conocido por los hinchas del Romántico Viajero: Felipe Mora, delantero que actualmente milita en el Portland Timbers de la MLS, cuyo eventual retorno siempre genera expectativa en el mundo azul.

Felipe Mora convirtió 8 goles en 41 partidos disputados en el 2025 | FOTO: Soobum Im/Getty Images

¿Volverá Felipe Mora a Universidad de Chile?

Este viernes 2, el periodista Gonzalo Fouillioux abordó la situación del atacante en el programa Balong Radio, donde entregó una actualización clara respecto a la opción de ver nuevamente a Mora con el Chuncho en el pecho.

“Felipe Mora sigue siendo alternativa en la U, pero está lejos”, señaló el comunicador de TNT Sports, dando cuenta de que si bien el nombre está sobre la mesa, hoy no aparece con una negociación avanzada.

De esta manera, el eventual regreso del delantero de 32 años queda, por ahora, en un escenario distante, mientras en el CDA continúan evaluando otras opciones para potenciar el ataque de cara a la exigente temporada 2026.

En síntesis…