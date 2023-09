Ocho son las fechas que lleva la Universidad de Chile sin ganar en el presente Campeonato Nacional y los hinchas azules comienzan a perder la paciencia con Mauricio Pellegrino, el cual ha sido bastante cuestionado por estos días.

Y es que los azules marchan en la décima posición sumando 31 unidades, por lo que con la derrota ante Deportes Copiapó el Romántico Viajero quedó a tres unidades de las copas internacionales, uno de los objetivos impuestos por la dirigencia estudiantil.

Pellegrino no encuentra el rumbo en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

En el programa Balong Radio, el periodista Gonzalo Fouillioux consideró las palabras de Pellegrino post partido y se mostró en desacuerdo con el análisis que realizó el ex Vélez Sarsfield.

“Lo de la U es más profundo que un cambio de entrenador (…). En la U en una crisis ya es hora que los dirigentes salgan a hablar a analizar el presente que está viviendo el club, ya es momento que le cuenten lo que viene para la U”, comenzó diciendo.

“Yo lo que no le doy a Pellegrino, un técnico que me entusiasmó en la primera rueda, es que está bien que él dice hay cosas que a la U se le exige como equipo grande y otras del club que no se hacen como equipo grande, pero carencias hay en todos los clubes del fútbol chileno, problemas con la cancha, con los dirigentes, con las divisiones menores, hay en 99% de los clubes y peor que la situación que se vive en la U”, agregó el panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Por último, el hijo del exfutbolista y excomentarista deportivo chileno Alberto Fouillioux remarcó que “es injustificable que la U meta una seguidilla de sacar 5 puntos de 27. Toda la razón del diagnóstico club que dice Pellegrino, la tiene clara, pero sacar 5 puntos de 27 es injustificable, no se le puede echar la culpa a lo institucional. El momento institucional de la U no me da para que Pellegrino saque 5 puntos de 27, no lo puede tapar, la segunda rueda es desastrosa”.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.