Gonzalo Fouillioux le rompe el corazón a los hinchas de Universidad de Chile: "Charles Aránguiz y Eduardo Vargas no van a jugar en la U"

El regreso de Marcelo Díaz a Universidad de Chile abrió un debate sobre cuándo debería ser el momento ideal para que Eduardo Vargas y Charles Aránguiz -glorias en la última década de la U- vuelvan a la institución tras buenos pasos en el extranjero.

“Es una pregunta difícil de responder, porque es difícil meterse en los bolsillos de los jugadores. En la política que tiene hoy la Universidad de Chile en fichajes, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz no van a jugar en la U, porque tiene tope de sueldos de los cuales, si no se mueve, no van a llegar a la U”, aseguró Gonzalo Fouillioux en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Fouillioux no ve un regreso de Aránguiz o Vargas, actualmente. | Foto: Photosport

El comunicador revela que, precisamente por lo anterior “Se le ha escapado Mauricio Isla, Eugenio Mena, Gabriel Arias… entonces en el estándar en que se mueve la U de llegar hasta 35 mil dólares, por poner un ejemplo, no van a venir”, dijo.

“Son jugadores que juegan en Brasil y ganan un millón y medio de dólares al año. Está bien, ellos no pueden pretender venir a la U y ganar esa plata, pero tampoco les puedes ofrecer 1/5 de lo que ganan para que jueguen en la U”, complementó.

En el cierre, avisa que serán Aránguiz y Vargas quienes deban acomodarse a la U y no al revés, diciendo que “Si ellos tienen la intención real de venir a la U, tienen que dar un paso y adaptarse a las condiciones de la U. Lo de Vargas es más difícil porque ha hecho su vida en Brasil y Aránguiz sí tiene un interés en volver a la U. La U tiene que salirse del molde porque si no, no van a venir”, remató.

Universidad de Chile sigue trabajando

Gustavo Álvarez y el plantel de Universidad de Chile tendrán un nuevo apretón de pretemporada este sábado cuando enfrenten a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario en la ciudad de Coquimbo.