Universidad de Chile ha tenido un inicio de temporada bastante complicado al mando de Francisco Meneghini, en donde el conjunto ‘Laico’ ya ha jugado cuatro fechas del torneo y aún no sabe de triunfos, situación que sin duda genera intranquilidad en el equipo.

Sobre esto, el periodista Gonzalo Fouillioux ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ para analizar el desempeño principalmente de Lucas Assadi, por quien enciende todas las alarmas por lo que ha mostrado en este inicio de temporada.

“Para mí Assadi no está bien, no lo veo bien físicamente, lo veo pesado, es un jugador de arranque explosivo, pero no lo veo con chispa, no lo veo rápido”, comenzó señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador se enfocó en el rendimiento del 10 azul en su último duelo ante Limache, en la que vio muy poco involucrado al crack de la U, cuando el equipo más lo necesitó.

Assadi no ha podido mostrar su buen nivel en este 2026 | Foto: Photosport

“Assadi no lo noté que se involucre en el partido. El otro día había circuito, el equipo fluía entre (Charles) Aránguiz y (Javier) Altamirano, encontraban pases y (Assadi) se involucró muy poco”, declaró.

Concluyendo, Fouillioux no tuvo pelos en la lengua para decir que hoy en día no ve bien físicamente a Lucas Assadi y que después de su lesión que sufrió en el 2025, le ha costado volver a retomar aquel nivel con el que deslumbró a todos.

“No lo veo físicamente como el jugador antes que se lesionó, que era un jugador que estaba volando, físicamente estaba impecable, lo noto un cambio más abajo, sigue siendo un jugador muy bueno”, cerró.

