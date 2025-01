Universidad de Chile hizo noticia en esta jornada dentro del mercado y todo esto por uno de los grandes anhelos que tenía el estratega Gustavo Álvarez, en el que la U buscaba un goleador, el cuál uno de estos sería el argentino Leandro Díaz, quien proviene de Lanús.

Ante esta llegada, el periodista Gonzalo Fouillioux comentó en el programa ‘Balong Radio’ sobre lo que sería el inminente arribo del ‘Loco’ a los ‘Azules’, en la que siente que es un buen nombre para el plantel en este 2025.

“Yo te diría que sacando el último año, los últimos años de él no fueron malos, en Tucumán anduvo bien y en Estudiantes tuvo su gran rendimiento”, partió señalando Fouillioux.

Dando más detalles a esto, el comunicador hizo una radiografía futbolística al estilo de juego del atacante argentino, en la que destaca que es un jugador con un alto carácter y que es de mucha lucha.

Díaz sería nuevo refuerzo azul | Foto: Getty Images

“Es un delantero pesado, de mucho carácter, peleón, nueve de área, de muy buen cabezazo, pero es un jugador conflictivo, es un jugador bravo”, remarca.

Finalmente, Fouillioux deja muy en claro que Díaz no es un goleador nato, pero que si puede aportar mucho en esta Universidad de Chile, en la que se la juega en que su paso por la U no tendrá un termino medio.

“Pese a que hace goles, no es un goleador que uno diga ‘20 goles por temporada’ , no es ese jugador. Esto sale muy bien o muy mal, no hay término medio con Leandro Díaz”, cerró.