Universidad de Chile se alejó de Leandro Díaz. A pesar de existir negociaciones avanzadas entre las partes, el delantero argentino prefirió quedarse en Lanús y rechazó la propuesta de los azules.

Una situación que sorprendió a los hinchas, pero no a Gonzalo Fouillioux. ¿La razón? El periodista conocía los detalles tras las negociaciones entre el club y el futbolista.

Según detalló a Balong Radio, su traspaso nunca estuvo cerrado. Si bien el propio atacante reconoció cercanía con el cuadro chileno, en huestes azules no había seguridad sobre el negocio.

“Circula la información de que él se bajó de la U. Que él le había pedido a Lanús quedarse y que había desechado a la U… A mí la semana pasada me habían dicho ‘no está listo’ desde la U. Y dos, como que no cerraba del todo“, lanzó.

Tras ello, agregó: “La información que yo tenía era que nunca estuvo cerrado ni listo, que era una buena alternativa, que habían conversado y que habían avanzado bastante con él, pero que era una de las tantas opciones que había”.

Finalmente, el periodista dejó en el aire una teoría: el porqué de su frustrado arribo. Para él, la personalidad de Loco Díaz pudo resultar clave en que Universidad de Chile no se aventurara a cerrarlo como nuevo refuerzo.

“Lo que yo sentí, no me lo dijeron tal cual, es que la U tenía la cosa un poco frenada. Para fichar un jugador así, tienen que estar todos de acuerdo. Creo que a una de las partes de la U no le cerraba esto por el historial“, comentó.

“En cualquier momento te puede armar un incendio“, cerró.

Leandro Díaz se alejó de Universidad de Chile. Continuará su carrera en Lanús.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será contra Colo Colo por la Supercopa. Tal duelo se jugará el sábado 25 de enero, desde las 12:00 horas, en el Estadio La Portada de La Serena.