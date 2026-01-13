Colo Colo prepara las maletas y parte a Uruguay esta semana para disputar la ‘Serie Río de La Plata’, torneo amistoso donde el Cacique enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol donde además debutarán los refuerzos albos.

De momento, Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez son las tres incorporaciones confirmadas del Cacique, pero Fernando Ortiz pretende sumar más nombres ya sea en Uruguay o cuando el equipo vuelva al país.

Un jugador que ha sonado con mucha fuerza en las últimas horas es Maximiliano Romero, quien el segundo semestre de 2025 estuvo en O’Higgins de Rancagua y cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors.

Colo Colo se quiere quedar con Maximiliano Romero. | Foto: Photosport

Gonzalo Fouillioux, destacado periodista nacional y panelista del programa No Es Para Tanto de TNT Sports, aprobó de sobremanera al trasandino como nuevo refuerzo albo: “A mí me gusta Maxi Romero, es un buen jugador”, dijo en primera instancia.

“Ha tenido una carrera atípica Maxi Romero; fue vendido al fútbol holandés, tuvo que volver. Pero la verdad que en O’Higgins anduvo muy bien, fue el salto de calidad que el equipo necesitó, hizo goles importantes y apareció en momentos clave”, reforzó el comunicador.

¿Llegará Maximiliano Romero al Estadio Monumental? Distintas versiones hablan de que su hipotética llegada, incluso, estaría acompañada de Damián Pizarro y ambos arribarían al recinto de Pedreros.

En síntesis

Colo Colo viajará esta semana a Uruguay para disputar el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

El club albo evalúa el fichaje de Maximiliano Romero, quien jugó en O’Higgins de Rancagua en 2025.