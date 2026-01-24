Universidad de Chile tiene toda la mente puesta en lo que será su temporada 2026, en donde el gran objetivo que se trazó el nuevo entrenador azul, Francisco Meneghini para este año es romper la sequía de títulos en el torneo nacional.

Ante esto, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para referirse a lo que ha sido la conformación del plantel para este 2026, en la que no duda en que incrementó en jerarquía.

“El plantel siento que tiene menos jugadores que el año pasado, la U tiene un mejor once, pero el plantel tiene menos alternativa que el año pasado, pero está muy diseñado para que varios jugadores jóvenes puedan tener lugar”, comenzó señalando Fouillioux.

En esa línea, el comunicador se refirió a un jugador en particular de la Universidad de Chile para este 2026, en la que hace una gran apuesta por el defensor venezolano, Bianneider Tamayo de que la romperá toda en la U.

Fouillioux confía en Tamayo en la U | Foto: Photosport

“Yo le tengo mucha fe a (Bianneider) Tamayo, tiene personalidad y es fuerte”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, Fouillioux habló de lo que fue el desempeño del joven defensor de la Universidad de Chile, quien a pesar de no haber sumado muchos minutos en la U, llegó a Unión Española, fue titular y se consolidó como una de las pocas figuras del conjunto ‘Hispano’.

“Él llegó y no tuvo que hacer nada para llegar a ser titular en Unión Española, no se tuvo que amoldar”, cerró.

