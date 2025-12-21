Colo Colo confirmó el pasado viernes a su primer refuerzo para la temporada 2026, donde Matías Fernández Cordero estampó la firma y será jugador del Cacique para el próximo año con la posibilidad de estirar su vínculo.

Junto con la confirmación de Fernández, Aníbal Mosa anunció que Jeyson Rojas volverá desde Deportes La Serena y, de esa manera, la banda derecha quedó resulta y finalmente no llegará Francisco Salinas desde Coquimbo Unido.

Uno que reaccionó al fichaje de Fernández y el fallido traspaso de Salinas fue Gonzalo Fouillioux, destacado periodista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Yo creo que, en mi gusto personal, para este Colo Colo era más Salinas (Francisco) que Fernández (Matías)”, dijo.

Fouillioux quería ver a Francisco Salinas en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Me imagino que lo que primó es que Fernández queda libre y por Salinas había que ir y pagar y hoy Colo Colo tiene poco presupuesto”, complementó sobre los motivos que llevaron a Colo Colo decantarse por el ex jugador de Independiente del Valle.

Ahora, Fouillioux cree que los albos deben apuntar sus dardos a reforzar la zaga: “He escuchado mucho que Colo Colo necesita dos laterales derechos porque se fue Isla y Opazo. Con un lateral, ahora la siguiente prioridad es encontrar un central”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo tiene a su primer refuerzo confirmado para la temporada 2026 y esta semana podría haber un regalo de navidad para los hinchas con la confirmación de un segundo nombre.

