Universidad de Chile tendrá hoy su primera gran aparición en la temporada 2026 de la mano de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante Universitario de Perú en su duelo de pretemporada.

Sobre esto, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports e hizo una sorprendente confesión sobre lo que será la Universidad de Chile 2026, la que ilusiona a los hinchas.

“Yo creo que esta Universidad de Chile se va a crear más ocasiones de gol que el año pasado”, comenzó señalando Jara.

Siguiendo en su explicación, el ‘Bicampeón de América’ indica que la U de Gustavo Álvarez era bastante irregular, en donde en algunos partidos era muy dominante y en otros, no lograba generar mucho peligro a sus rivales.

“La Universidad de Chile tenía el control de muchos partidos, pero en otros no tenía la profundidad o la cantidad de ocasiones de gol de poner a su delantero de cara al gol, salvo los partidos que ganó y goleó”, declara.

Finalmente, Jara siente que con Meneghini la Universidad de Chile ganará mucha consistencia en el ataque para este 2026, algo muy distinto a lo que fue el equipo que dirigió Gustavo Álvarez en la pasada temporada.

“Lo perdía y no se generaba ninguna ocasión de gol o hacía cinco goles y generaba mucho, no tenía ese equilibrio en los partidos”, cerró.

