El delantero nacional, Gonzalo Tapia ha tenido una importante evolución dentro de su carrera futbolística, en la que el goleador se ha dado la vuelta larga en el fútbol chileno y para este 2025 tendrá su primera vez en la primera división vistiendo la camiseta de Palestino.

En esta jornada, el jugador nacional conversó con el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y fue consultado sobre lo que fueron sus inicios en la Universidad de Chile, en la que tuvo la oportunidad de tener su estreno en el profesionalismo, pero no se le dio, en la que explicó la razón de aquello.

“Yo tuve la oportunidad de jugar tres años y medio en la U, fue bonito, tuve la posibilidad de entrenar con el plantel con Martín (Lasarte) y después con Sebastián Beccacece”.

“Lo que pasó es que fue que empezaron a hacer la regla del fútbol chileno en juntar las series y en esa serie habían varios jugadores 96, entonces se le iba a dar prioridad a los más chicos, que eran los que tenían que cumplir los minutos”, comenzó declarando Tapia.

El hoy jugador de Palestino, dejó muy en claro que la creación de la regla para el minutaje de los juveniles terminó sentenciando lo que era su estancia en la Universidad de Chile, debido a que no hubiera servido para cumplir con dicha reglamentación.

Tapia hoy es jugador de Palestino | Foto: Photosport

“Cuando empezó acá en el fútbol chileno esa regla, no nos permitió a los 96 sumar tantos minutos, habíamos como 10 y en ese tiempo le iban a dar la prioridad a los 97-98, por eso no se me dio la oportunidad de debutar en la U y salí a buscar otro rumbo, ahí partí a tercera división”, remarcó.

Finalmente, Tapia reveló que dentro de su estancia en la Universidad de Chile él no jugaba de delantero y que su puesto en el campo de juego era de volante mixto y con el pasar del tiempo, se transformó en un goleador.

“En ese tiempo no jugaba de delantero, jugaba de volante mixto en la U, en ese tiempo estaba Guzmán Pereira, Gonzalo Espinoza, que eran los que jugaban en ese puesto, había un buen mediocampo”, cerró.