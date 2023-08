Juan Cristóbal Guarello entregó su opinión sobre Jorge Sampaoli, actual entrenador de Flamengo que quedó eliminado de la Copa Libertadores 2023 ante Olimpia. El periodista separó al entrenador con situaciones extracancha del casildense.

“Digan lo que quieran de Sampaoli. Acaba de quedar eliminado de la Copa Libertadores, pero es un buen entrenador. Ahora que viene medio en capa caída, que viene complicado, que tiene cosas que son inaceptables, que es un pesetero, que de raj* no se llevó la Torre Entel para Argentina, ok. Pero es un buen entrenador, trabaja y es un obsesivo”, opinó en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador contó como el oriundo de Casilda le ganó la carrera a un Diego Simeone. “Cuando la U estaba buscando entrenador el año 2010, vino primero Simeone de la mano de Leo Rodríguez. Antes de ir al Atlético de Madrid estuvo cerca de fichar en la U, eso es verdad, no es una copucha. Presentó su proyecto, capitán de la Selección Argentina, fútbol español, Atlético Madrid, fútbol italiano, todo. Llegó con el Leo Rodríguez además, un ídolo de Universidad de Chile. Le había ido mal en River, pero era Diego Simeone. Habló con los dirigentes y se fue”.

Guarello explicó como el luego campeón de la Copa Sudamericana 2011 enamoró a la directiva de Azul Azul. “Después llegó Sampaoli ¿Qué hizo Sampaoli? Apareció con unas carpetas y dijo ‘la U tiene estos jugadores, en la Sub 20 tiene estos jugadores, en la sub 17 tiene estos jugadores y lo que yo quiero es esto. Este me sirve acá, este hay que traerlo de vuelta, si ponemos este jugador acá, mi trabajo es así’. Los enamoró con el proyecto, porque venía ultra preparado”.

El comentarista deportivo recordó que tanto Gustavo Canales junto a Marcelo Díaz considerar “extraordinario” al DT que logró el primer título internacional en la historia de la U y la primera consagración de la Selección Chilena en la Copa América 2015.

Jorge Sampaoli brilló como DT en la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

“Me tocó irle a hacer una nota a Gustavo Canales al CDA. ¿Qué tal Sampaoli ‘.Extraordinario’, me dijo(…) La otra vez hablé con Marcelo Díaz y ‘extraordinario’. Entrenando es muy bueno, se va de rosca, disfraza ayudante de pelotero, pero entrenando es muy bueno”.

Lo que no le gusta a Juan Cristóbal Guarello de Jorge Sampaoli

Juan Cristóbal Guarello se refirió a lo que considera negativo del exitoso estratega. “Ahora, cuando empiezas a hablar de plata, uff, ahí se complica, pero bueno son carencias, hambres atrasadas decía un historiador ¿Qué quieres? así es la vida. Sampaoli estuvo en un momento brillante, no lo podemos negar”.

También se refirió a lo que sucedió con el DT cuando asumió uno de los retos más grandes de su vida. “Que no tendría que haber ido a la Selección Argentina, tal vez no, pero la Selección Argentina llama una vez. También él dijo nunca más me van a llamar”.

“Con Sampaoli fui muy duro, especialmente de la manera que se fue de la Selección Chillena, lo encontré insólito, un desleal y un traidor. Como persona no quiero opinar, como entrenador extraordinario, y me parece que la campaña en Universidad de Chile le basta en Chile por lo menos y lo que hizo en la Selección también. Como se fue de la Selección nunca vi una persona que fuera tan chueca, tan mala clase, porque además no cumplió el pago, así no se hacen las cosas”, complementó el periodista.