En la antesala del partido amistoso ante Unión Española, el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez comentó sobre cómo va el armado de plantel para el 2024.

En conferencia de prensa, particularmente el estratega recibió consultas vinculadas a probables refuerzos y algunos nombres que han circulado y que podrían llegar al CDA.

Sobre en qué estado se encuentra ese armado del equipo para el presente año, Álvarez señaló que “cuando uno analiza el plantel como punto de partida hace referencia en algunos puestos a reforzar, conociendo luego al plantel en el día a día uno va viendo la realidad y el potencial que puede tener cada jugador, entonces lo va emparejando con la necesidad de traer a un jugador”, argumentó el trasandino.

Gustavo Álvarez se resigna en relación a César Pérez

En virtud del nombre de César Pérez, que ha sonado bastante en las últimas semanas y que parece que ya está caído, definitivamente, el DT Álvarez soslayó que pareciera ya todo está en punto caído, pero que paralelamente se siguen buscando otros futbolistas y si bien no lo mencionó, aquel jugador debiese ser el ex Audax Italiano, Matías Sepúlveda.

“Primer jugador fue una negociación muy larga que hoy no se en qué estado está y paralelamente que podamos sumar otro – no me gusta dar nombres propios hasta que no sean jugadores del club – mientras se pueda gestionar eso por un lado, por otro yo busco variantes en los entrenamientos“, afirmó el estratega.

Finalmente, ratificó que sigue evaluando si es que es necesario sumar a un nuevo elemento, como sí lo hicieron con la llegada del delantero, Luciano Daniel Pons.

“Después podamos cotejar en los amistosos y ver qué cuan importante es o no traer a ese futbolista que puede o no nos haga falta. Había una característica que no teníamos en el plantel, que era un delantero centro y que la completamos durante esta semana”, cerró el técnico de la U.

Álvarez se mostró feliz por reforzar al equipo con un centrodelantero (Photosport

¿Cuándo juega la U en la Copa de Verano?

Los universitarios volverán a participar en la Copa de Verano. El día sábado 27 de enero, enfrentará a Universidad Católica y el día martes 30 del mismo mes, a Coquimbo Unido.