Una de las noticias que hizo más eco en esta semana en Universidad de Chile fueron las declaraciones de Gustavo Álvarez tras el triunfo ante Everton en el Estadio Nacional, donde salió a explicar las razones que tuvo para dejar fuera de la convocatoria a Marcelo Morales.

En la oportunidad, comentó que fueron razones deportivas las que tuvo para dejar fuera al Shelo y que todo pasó por él, dejando atrás toda opción que fue algo impuesto por la dirigencia de Azul Azul.

Y en estos días, muchos reaccionaron ante estos dichos, dejando entreabierta la puerta y que muchos, no creen en su versión dejando entrever, que fueron los regentes quienes le ordenaron al argentino no contar con el oriundo de San Miguel.

Pero este viernes, Álvarez reaccionó y en respuestas cortas en el CDA en la antesala del duelo ante Cobresal, disparó de manera directa. “Me preocupa cuando un sector de la prensa inventa o tergiversa y me ocupa el equipo con el cual estoy muy conforme”, apuntó Álvarez, cerrando esa intervención puntual con “que cada cual saque sus propias conclusiones”.

Álvarez: “No es un ataque…”

Por lo pronto y consultado sobre la incomodidad que le genera todo lo que se dice, el ex DT de Huachipato aseguró que su cargo es así, pero que no hay mayor problema con los medios de comunicación.

“Dedico tantas horas al día, para trabajar se necesita descansar y no tengo mucha vida mediática. No doy entrevistas privadas por un tema de tiempo, pero no por problemas con los medios. Hay mucha situación mediática y el cargo que ocupo es una de esas”, afirmó.

Finalmente, reconoció que esto no es un ataque directo a él, si no que al entrenador de la U. “Hay que estar preparado paras las críticas, para que se tergiverse, para que se mienta. No siento que estén atacando a Gustavo Álvarez, no es algo personal, están atacando al técnico de Universidad de Chile y si hubiese otra persona sentada acá, sería lo mismo”, cerró Álvarez.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.