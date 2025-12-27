Universidad de Chile logró ponerle punto final a lo que fue el ciclo de Gustavo Álvarez dentro del club, tras lo que fue la polémica postura del entrenador argentino a finales de esta temporada, teniendo aún un año más de contrato con el club.

Por sobre lo que es su futuro, todos los caminos indican de que el estratega argentino podría tener su próximo desafío en la Selección de Perú, en la que el periodista Miguel López conversó en exclusiva con Bolavip Chile y habló respecto a esta situación.

“Definitivamente es un nombre que saca ventaja, por varios elementos, que tiene que ver por una condición presupuestal, que aún no se ha anunciado ni definido, porque la selección peruana tiene tiempo, porque no hay una competencia oficial para el 2026 para la ‘Bicolor’, salvo las fechas FIFA, no hay compromisos a la visto”, parte señalando López.

Agregando a esto, el comunicador indica que en la Selección de Perú no hay apuro aún en poder encontrar un entrenador, debido a que en el 2026 no hay competencias importantes, pero a pesar de esto, el ex DT de la U es un nombre que seduce, ya que conoce el fútbol peruano.

Álvarez da que hablar en Perú | Foto: Photosport

“Esto permite tener tranquilidad y no apuro, entonces siempre que se ha conversado con el director deportivo, no se siente ese apuro, pero conociendo lo que hizo Gustavo Álvarez en nuestro fútbol, es sabido lo que hizo en Sports Boys, donde se vio un trabajo diseñado y en Grau de la misma forma”.

“Él sabe el desarrollo integral de todas las categorías, mucho tiene que ver también la forma, el carácter y el mensaje que envía el técnico, que va a ser designado y en eso calza Gustavo Álvarez. Ha manejado de buena forma los grupos acá en Perú”, remarca.

Finalmente, López pone a Gustavo Álvarez como un firme candidato a la banca de la Selección de Perú, con mayor razón hoy en día tras haber destrabado su salida de la Universidad de Chile.

“Es un candidato serio, yo creo que hablando de posturas y ya solucionado su asunto con la Universidad de Chile, lo de Gustavo Álvarez es una postura muy sólida respecto a lo que se viene”, cerró.