La salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile generó un fuerte impacto en el fútbol chileno, no solo por la sorpresa que provocó, sino también por la manera en que se dio, tras semanas de tensión con Azul Azul.

El técnico argentino decidió no continuar en el Centro Deportivo Azul de cara a la temporada 2026, dejando atrás su vínculo con el Romántico Viajero y abriendo un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Sus campañas en el fútbol chileno han despertado interés internacional, y su nombre rápidamente trascendió fronteras en las últimas horas.

El Líbero de Perú lleva de portada a Gustavo Álvarez

En Perú, su figura captó la atención de la prensa, que comenzó a seguir de cerca los movimientos del entrenador y su posible futuro. Se habla de su potencial llegada a la Selección Peruana, escenario en el que su perfil y experiencia lo convierten en un candidato destacado para asumir responsabilidades técnicas en el país vecino.

Fue el diario Líbero el que decidió llevar a Álvarez a portada. Pero, ¿qué dice el reconocido medio incaico?

Gustavo Álvarez aparece abajo a la derecha en la portada del Líbero de Perú | FOTO: Captura

“Ahora Gustavo Álvarez comienza a mirar el futuro en su carrera como entrenador buscando un nuevo trabajo en el mercado de fichajes (…) El ex DT de Sport Boys y Atlético Grau queda libre para negociar con la Federación Peruana. Y sí bien el DT no soltó prenda, la negociación va en aumento“, escribieron.

En otro recuadro junto a su imagen se puede leer: “El argentino Gustavo Álvarez es el favorito para el buzo”.

Esto dicen de Gustavo Álvarez en Perú | FOTO: Captura

Así, Álvarez se posiciona como un protagonista internacional pese a su salida de la U, dejando abiertas varias posibilidades en el continente y demostrando que su carrera como entrenador sigue en pleno crecimiento, con la expectativa de nuevos desafíos más allá de Chile.

En síntesis…