Universidad de Chile concluyó su temporada 2024 y las conclusiones sobre el cuadro azul están más que realizadas. Antes de despedir el año, Gonzalo Fouillioux destacó al jugador que más lo asombró en la última campaña.

Tras los 40 encuentros que jugó el equipo, para el periodista hubo un claro ganador entre las sorpresas. Entregó su nombre a través de los micrófonos de Balong Radio.

Para el reconocido comunicador no hay dudas, por lo que aseguró: “la gran revelación de la U fue Fabián Hormazábal“.

¿Razones? Ya lo venía siguiendo a lo largo de su carrera, pero nunca pensó que podría ser tan determinante en la última temporada de Universidad de Chile. Se llevó un grato asombro.

“Es un jugador que me ha gustado siempre, cuando me tocaba comentarlo en La Serena, O’Higgins, pero a mí me sorprendió. No sabía que jugaba tan bien al fútbol”, agregó Fouillioux.

Finalmente, el periodista destacó las características que más le sorprendieron de Fabián Hormazábal. Aplaudió la capacidad de exhibir dichas condiciones con la camiseta azul.

“Sabía que tenía físico, que encaraba, pero las decisiones que toma, la pelota no la rifa, no tira centros porque sí. Y terminó jugando en la Selección a gran nivel”, cerró.

La sorpresa de Universidad de Chile

Cabe destacar que Fabián Hormazábal arribó este 2024 tras terminar su contrato en O’Higgins de Rancagua. En su primera temporada con el cuadro azul jugó en 33 ocasiones y marcó en dos ocasiones.

Dichos números le valieron su debut en La Roja. Ya sumó sus primeros 90 minutos con la camiseta de Chile en el actual proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026. Fue en la victoria 4-2 ante Venezuela.