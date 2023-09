En los últimos días, hemos visto como hinchas de Universidad de Chile y especialistas en la materia, han señalado que el ex técnico de Ñublense, Jaime García, cumple con todos los requisitos para asumir el banco azul en un futuro próximo.

Sin embargo, otro entrenador chileno toma un lugar importante entre las probabilidades. Se trata del actual estratega de Cobresal, Gustavo Huerta, quien tiene un pasado en el elenco universitario.

El actual estratega del líder del campeonato nacional, conversó con Bolavip Chile y ante la consulta sobre qué le parece asomar como un nombre a asumir la dirección técnica azul, Huerta opinó sin tapujos.

“No me quiero poner en ese plano. Primero por respeto al técnico que tiene la U que ha hecho una buena campaña después de varios años malos y hoy, la U no tiene el susto del descenso como en años anteriores. Entonces no me parece hablar por respeto a Pellegrino y segundo por Cobresal porque estoy ahí y muy bien”, afirmó el entrenador.

En esa línea, tampoco quiso referirse al cariño expresado por los fanáticos del Bulla y que bajo ninguna circunstancia se va a estar promocionando con algo así. “Independiente de lo que opinen los hinchas, no me parece que yo esté hablando y promocionándome de ese tema”, concluyó Huerta.

Huerta realiza una gran campaña con el cuadro minero (Photosport)

¿En qué temporada Gustavo Huerta dirigió a la U?

Muchos recuerdan ese año 2006, cuando Universidad de Chile llegó a la final del Torneo de Apertura y cayó por penales ante Colo Colo. Ese equipo azul, fue dirigido por Gustavo Huerta.