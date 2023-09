Histórico de Universidad de Chile le da un like al posible regreso de Eduardo Vargas: "Sería un aporte a un camarín complicado"

Según lo dado a conocer por Bolavip, Universidad de Chile ya habría realizado algunas consultas para tratar de conseguir el concurso de Eduardo Vargas, quien no goza de un buen presente en Atlético Mineiro.

Y a sus 33 años, Turboman busca un reencantamiento en el fútbol y si bien cuenta con contrato vigente en Brasil, sus últimas actuaciones no han sido digna de halagos en aquel país, por lo cual, se abre una pequeña ventanita para los azules, siempre y cuando el deseo del jugador y el aspecto económico, vayan de la mano.

Nuestro portal, dialogó con Horacio Rivas, quien desde luego tuvo palabras para la posibilidad que el mundialista regrese al Centro Deportivo Azul para el 2024. El histórico defensor, reveló que desde luego, Vargas cumple con todos los parámetros para ponerse nuevamente la camiseta de la U.

“Es un nombre querido, nombre respetado que se le tiene cariño y un hombre que hace goles, pero está claro que el rendimiento actual de Eduardo no es el mejor, entonces hay que ver en qué momento se le va a pillar”, manifestó el ex futbolista.

De todos modos, instó a la dirigencia estudiantil que tenga las directrices claras, considerando el aporte que se espera de él, más aún en un camarín que carece de experiencia. “Aquí es donde la U debe actuar muy bien en cómo se le trae, de qué forma se le trae y los deberes y responsabilidades que tienen que haber de por medio, no solo anotando goles, si no en el comportamiento en un camarín que es complicado y que no es maduro. Si llega a venir, debe tener el deber de aportar al crecimiento del plantel”, expresó.

Finalmente, reiteró lo que implicaría un eventual regreso de Vargas a la U, donde el factor hincha es muy importante. “Cualquier jugador de esas características va a ser un aporte. La duda que uno tiene es la última etapa que ha vivido en Brasil, eso es delicado, pero él sería aporte y sobre todo, por el cariño que la gente le tiene”, cerró Rivas.

Rivas aprueba el posible regreso de Edu Vargas a la U (Archivo)

¿Cuántos goles anotó Eduardo Vargas en Universidad de Chile?

El Mesías de Renca llegó a comienzos de la temporada 2010 a Universidad de Chile y en su debut marcó ante Cobresal en la goleada por cinco a uno ante los mineros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha, en ese momento, Campeonato de Apertura, que tras el terremoto se transformó en un torneo largo.

Con la camiseta azul, Vargas anotó 31 goles, de los cuales, once fueron en la Copa Sudamericana del año 2011 y que le permite hasta la fecha, ser el máximo anotador de los estudiantiles en torneos internacionales con 13 conquistas.