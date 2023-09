Hace unos treinta años, los jóvenes, y los no tanto, bailaban al son del cantante panameño, El General, reconocido por muchos como el primer reggaetonero de la historia de este estilo musical.

Y uno de sus grandes hit arrancaba con una voz femenina que decía “No lo trates, no. No me trates de engañar”, para luego el artista comenzar de manera atrevida con un “tu ere’ mi mamita rica y apretadita”, que era el título que llevaba esa creación musical.

Pues bien, a ese concepto, recurrió este miércoles el atacante de Universidad de Chile, Nicolás Guerra, al referirse así a la tabla de posiciones, dando a entender que con un triunfo, los equipos se instalan en la parte alta, pero una derrota, los hace descender, nuevamente.

El delantero, con ese término, dio a entender que tan lejos no están de los objetivos. “La tabla siempre ha estado ahí muy apretadita y esa es la ilusión que tenemos. Como dije hace mucho tiempo ir partido tras partido y al final de campeonato ver cómo nos va”, confesó Guerra.

En relación a los siete partidos sin ganar, el futbolista agrega que ante Deportes Copiapó saldrán a ganar a toda costa. “Pero llevamos mucho tiempo sin sumar de a tres y en la interna hacemos el mea culpa, la autocrítica asi es que vamos a salir a buscar los tres puntos y ganarlos como sea“, cerró Guerra.

Atacante azul espera que este domingo vuelvan los triunfos en la U (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.