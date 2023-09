Un porcentaje interesante de hinchas de Universidad de Chile apenas se enteraron que Jaime García dejó de ser el entrenador de Ñublense, comenzaron a pedirlo para la U.

Situación bien especial, considerando que en la U se ha privilegiado a los técnicos extranjeros, quienes no han dado grandes resultados, resulta importante la visión de los seguidores azules, como también de los expertos.

En ese sentido, la opinión es prácticamente transversal y todos dicen que el oriundo de Cartagena, cumple con todos los requisitos para tomar el banco estudiantil. Como por ejemplo, el presidente del Colegio de Entrenadores, Carlos Ramos, quien el diálogo con Bolavip manifestó aquella impronta.

“Algunos dicen que le falta algo, no se qué faltará. Si hacemos el análisis comparativo con los técnicos extranjeros que ha traído la U, entonces Jaime tendría que ser el primero, porque la mayoría de esos extranjeros ha fracasado”, sentenció el ex futbolista.

Además, el ex presidente del Sifup, sostuvo que “Jaime es cercano al jugador, tendencia al antiguo entrenador, muy paternal. Yo creo que el modernismo de ahora no le jugaría en contra, porque si él pone los límites y un técnico por más paternal que sea, no tendría problemas. Guardiola es paternal, pero también tiene su carácter”, afirmó.

Al cierre, reiteró que García no tiene que demostrar nada, considerando su cuantía y que tiene los pergaminos para tomar el banco de la U. “Él tiene todas las cualidades, incluso más que muchos extranjeros, lo ha demostrado, lo recalco. Tiene las posibilidades, muy buen técnico, muy asertivo, hace bien los cambios, lee bien el fútbol y comparativamente con el aporte extranjero, creo que estamos por sobre ellos“, concluyó Ramos.

García, cumplió grandes campañas dirigiendo a Ñublense (Photosport)

