Gustavo Huerta no ve bien a las joyas de la U: "El que más preocupa es Darío Osorio"

Lucas Assadi y Darío Osorio no han logrado quedarse con una camiseta de titular en la Universidad de Chile que dirige Mauricio Pellegrino. Un técnico sensación del fútbol chileno que sabe de la U es Gustavo Huerta, quien entregó su visión sobre la situación.

“No quiero meterme en eso, porque ya depende del propio técnico. No me quiero equivocar, pero hay más presión externa, por no decir prensa, que la que tiene el mismo jugador. Al final el jugador es su carrera, es su futuro, de repente uno los ve jugar y el que más preocupa es Osorio, por todo lo que se le vio el año pasado”, expresó en diálogo con Bolavip Chile.

El DT cree que los jóvenes no han respondido a lo esperado. “Uno ve los rendimientos después y no responden a las expectativas que hay. Entonces ya no pasa a ser problema del técnico. El técnico quiere poner a los mejores”.

Huerta considera que también hay es difícil opinar, porque es una decisión que pasa por la planificación de Mauricio Pellegrino. “Después se va especificamente al tema de ellos, es un tema interno del técnico y del equipo que quiere armar, para uno ya es más difícil meterse”.

Gustavo Huerta muestra su preocupación por el rendimiento de Darío Osorio (Foto: Photosport)

No hay nada de Universidad de Chile por Cecilio Waterman y Marcelo Jorquera

Gustavo Huerta descartó de momento una oferta de la Universidad de Chile por las figuras de Cobresal, Cecilio Waterman y Marcelo Jorquera para el presente mercado de pases.

“Por lo menos oficialmente, por lo que sé, no hay nada, de alguna petición. Hasta ayer no había nada de acuerdo a lo que nos informaron en el club”, expresó el destacado entrenador.