Universidad de Chile ya alista su duelo ante Colo Colo, en el que para este compromiso tendrá una sensible baja, en la que no podrá contar con su goleador Cristián Palacios, quien está con problemas físicos y no será considerado para este partido.

Ante la ausencia del ‘Chorri’, el periodista nacional, Manuel de Tezanos se dio el espacio dentro del programa ‘Balong’ para desmenuzar lo que será la importante baja de Palacios en la U y la que pude significar un dolor de cabeza menos para su rival.

“Yo creo que la ausencia de Palacios, le abre la titularidad a Amor, el factor Palacios hacia dudar a Colo Colo, yo me pongo en la cabeza de Almirón y digo ‘(Palacios) es más rápido, jode más y pierde capacidad de presión la U sin Palacios”, partió señalando de Tezanos.

Explicando sus motivos, el comunicador remarca que la función que hace el atacante de la Universidad de Chile es única, en la que siempre está atento para aprovechar o forzar errores en la zaga rival, por lo que la U perderá a un jugador clave.

Palacios no dirá presente en el Superclásico | Foto: Photosport

“Palacios si hay algo que tiene es que te vuelve loco presionando, es impresionante que hace y la cantidad de veces que lleva al defensor o al arquero rival a despejar y tirar pelotas incomodas, Palacios con su ímpetu para ir a presionar, eso la U lo pierde”, explicó.

Finalmente, de Tezanos indica que si bien Pons también es un jugador que puede cumplir ese rol, está muy lejos de poder compararse a Palacios, ya que ante la diferencia de velocidades entre ambos, también se considera lo que es el instinto del ‘Chorri’, algo que no ve en Pons.

“Pons presiona bien, pero no es Palacios, jugadores que presionan como Palacios hay muy pocos, muy pocos, que además de la ganas, la entrega, la velocidad, tiene un olfato, siempre está ahí”, finalizó.