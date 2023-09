Universidad de Chile cosechó una nueva derrota, la sexta en ocho fechas y con esto la crisis se ahonda teniendo a Mauricio Pellegrino en el ojo del huracán, cuestionado a más no poder y con una hinchada que no entiende el bajo rendimiento del equipo en esta segunda rueda.

Uno que siempre saca la voz en los momentos difíciles es el histórico azul Héctor Hoffens, pero esta vez confiesa que no tiene muchas ganas de hablar y escuetamente se refiere al momento de la U en conversación con Paulo Flores para Bolavip.

“Con la derrota ante Deportes Copiapó estamos listos para ir a buscar las camisetas en Primera B”, asegura sin anestesia, asegurando que no ve mucho futuro.

Es más, es tanta su apatía actual después de ver el partido, que afirma que si le propusieran jugar en esta época, diría que no.

Héctor Hoffens quedó destrozado por la derrota de la U (Photosport)

“La verdad que no me gustaría estar hoy en la U, de hecho ya no me gusta hablar de la U, me llaman de todas partes y prefiero pasar”, afirma.

Para el final, Hoffens desliza que incluso es tan malo lo que vive la ofensiva azul, que se extraña a Ronnie Fernández. “Lo que pasa es que ya es tarde para hablar de eso, a mi me gustaba, pero…”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile se medirá ante Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas en el estadio Santa Laura.