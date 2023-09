Tras la caída inapelable por tres tantos a uno de Universidad de Chile en manos de Deportes Copiapó, la desilusión entre el mundo azul, creció de manera gigantesca al punto que ya muchos piden la salida del técnico, Mauricio Pellegrino.

Sin embargo, más allá de las responsabilidades puntuales, el tema para algunos es que los azules tienen un problema netamente de estructura dirigencial, pese a que desde el punto de vista numérico, es una rotunda crisis. Así lo comentó el presidente del Colegio de Entrenadores, Carlos Ramos, a Bolavip Chile.

“Pero por supuesto que es crisis. Dos puntos de los últimos 24, no lo soporta nadie. Ahora bien, estos problemas vienen desde arriba, desde la estructura del club”, sostuvo Ramos.

Ahora a la consulta ¿Se debe ir Pellegrino? , el ex futbolista manifiesta que es complejo que el argentino conserve el puesto. “Difícil mantener a un entrenador con estos resultados, sobre todo con los chilenos, donde a veces se tiene poca paciencia. Lo grave de esto, es que no se ve mejoría, va en picada la U. Por suerte tienen un colchón por lo hecho en la primera rueda“, expresó.

A su vez, el ex presidente del Sifup dijo extrañar a jugadores como Cristian Palacios y a Israel Poblete, quienes no ha sido considerados por el trasandino. “Yo siempre he dicho que el centrodelantero de la U debe ser el Chorri Palacios. Los goleadores son así, si bien se les cierra el arco, pero es un jugador probado en Chile y en otros lados. Me cuesta entender así, dejándolo hasta sin ir a la banca. Lo mismo que con Poblete“, sentenció el ex futbolista.

Finalmente, tuvo conceptos para el presente de Nicolás Guerra, quien según su parecer, “ha tenido un rendimiento inestable, pero fundamentalmente lo contrario. No es el mismo de Ñublense y en la U debes rendir inmediatamente, no hay excusas, no hay plazos. Ha sido sostenido por el técnico, pero lo que respecta a concretar, no ha sido bueno su año”, concluyó Ramos.

El abrazo de Mauricio Pellegrino e Ivo Basay (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.